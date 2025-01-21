«Первый криптопрезидент». Как Трамп поменяет крипторынок

Криптовалюта в будущем может стать обыденностью наравне с банковскими карточками, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни. Так эксперт прокомментировала новости о том, что при новом президенте США Дональде Трампе она может стать приоритетом национальной политики страны.

На протяжении последних нескольких лет криптовалюта очень активно развивается. Обсуждение биткоина в СМИ привлекает к нему все больше людей. Чем популярнее становится криптовалюта, тем больше в ней заинтересованных.

«То, что Трамп делает ставку на крипту, то, что он называет себя первым криптопрезидентом и говорит о том, что он планирует очень много нововведений, связанных именно с криптой, <…> говорит о том, что он уверен в перспективах криптовалюты. И я думаю, что крипта будет становиться более популярной, станет для нас обыденностью как банковские карточки сегодня», — отметила Нариньяни.

Это касается в том числе России.