«Первый криптопрезидент». Как Трамп поменяет крипторынок

Гендиректор «Крипто-А» Нариньяни назвала мемкоин $TRUMP «крутой штукой»

Криптовалюта в будущем может стать обыденностью наравне с банковскими карточками, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни. Так эксперт прокомментировала новости о том, что при новом президенте США Дональде Трампе она может стать приоритетом национальной политики страны.

На протяжении последних нескольких лет криптовалюта очень активно развивается. Обсуждение биткоина в СМИ привлекает к нему все больше людей. Чем популярнее становится криптовалюта, тем больше в ней заинтересованных.

«То, что Трамп делает ставку на крипту, то, что он называет себя первым криптопрезидентом и говорит о том, что он планирует очень много нововведений, связанных именно с криптой, <…> говорит о том, что он уверен в перспективах криптовалюты. И я думаю, что крипта будет становиться более популярной, станет для нас обыденностью как банковские карточки сегодня», — отметила Нариньяни.

Это касается в том числе России.

Если весь мир вокруг будет принимать криптовалюты, будет работать с криптовалютой, то мы тоже будем с ней работать, как на уровне государственных компаний, на уровне юридических лиц, так и на уровне физических лиц.

Алена Нариньяни

генеральный директор «Крипто-А»

Она назвала мемкоины $TRUMP и $MELANIA «интересной штуковиной».

«Это очень крутая штука на самом деле. Чтобы понять, что это такое, нужно понять, что такое мемкоин. Мемкоины — это просто прикольные монетки. <…>  Они ничего за собой не несут, у них нет обязательств перед их инвесторами, у них нет обязательств по развитию проекта, они не обещают, что будут строить экосистему», — объяснила специалист.

Взлет мемкоина $TRUMP показал заинтересованность сообщества в новом президенте США.

«Если Трамп продолжит развивать этот проект, продолжит развивать этот мемкоин, <…> то, наблюдая за курсом мемкоина $TRUMP, можно будет следить за тем, как сообщество относится к нему», — заключила Нариньяни.

Меньше чем за сутки запущенный Трампом мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако валюта может быстро достигнуть нуля, считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте