«Цифровой мир»: стоимость мемкоина Трампа может быстро достигнуть нуля

Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин. Меньше чем за сутки он заработал 25 миллиардов долларов (2,5 триллиона рублей). В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По его словам, инвесторы тоже успели неплохо заработать на новом мемкоине, однако валюта может быстро достигнуть нуля.

«Внутренней ценности у мемкоина нет, ценность только в том, что она привлекает внимание из-за известной личности, произведения искусства и так далее. Это такое хайповое направление в финансовых услугах», — отметил эксперт.

Корнеев также добавил, что это типичная спекуляция, а волна хайпа довольно быстро пройдет. Сложности с проектом возникнут уже через 100 дней правления Трампа, предположил специалист.