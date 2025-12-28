Переломный год для ипотеки: что ждет россиян в 2026-м

РИА «Новости»: рынок ипотеки впервые за два года покажет заметный рост

Российские банки ожидают заметного роста рынка ипотеки в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки, что усилит спрос на рыночные программы. Об этом сообщили РИА «Новости» в крупнейших кредитных организациях.

В ВТБ заявили, что ожидают снижения ставок по рыночным программам из-за смягчения денежно-кредитной политики. Это приведет к восстановлению баланса, и доля рыночной ипотеки может сравняться с льготной уже в 2026 году.

Также в банке отметили, что по итогам следующего года рынок может впервые за два года показать рост. Период адаптации будет завершен, и начнется плавное восстановление объема выдач.

Льготные программы сократятся

«В 2026 году объем выдач продолжит плавно расти — при снижении ключевой ставки до 12% к концу года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16-17%», — отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Эксперт добавил, что доля льготных программ снизится с 76% в октябре 2025 года до примерно 65% к концу 2026 года. Ожидается, что общий объем выдачи ипотеки в следующем году достигнет 5,2 триллиона рублей.

Объем выдачи рыночной ипотеки вырастет в два раза

Банк Дом.РФ также прогнозирует, что рыночная ипотека станет более доступной. При этом снижение ключевой ставки не повлияет на объем выдачи по льготным программам.

«Объем выдачи рыночной ипотеки в банке увеличится, по нашим ожиданиям, в 1,5-2 раза относительно 2025 года», — добавили представители кредитной организации.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов предупредил о рисках отказа в ипотеке для семей, которые могут претендовать на списание долга. По его словам, идея поощрять рождение детей через списание ипотечных долгов кажется положительной, но ее реализация сталкивается с серьезными проблемами.