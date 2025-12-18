Экономист Сафонов предупредил о рисках отказа в ипотеке для семей, которые могут претендовать на списание долга

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предупредил о рисках отказа в ипотеке для семей, которые могут претендовать на списание долга. Об этом он заявил в беседе с «Москвой 24» .

Так эксперт прокомментировал инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о рассмотрении возможности списания долга по ипотеке после рождения четвертого ребенка. Хотя идея поощрять рождение детей через списание ипотечных долгов кажется положительной, ее реализация сталкивается с серьезными проблемами.

«Ключевая — источник финансирования. Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно», — заявил профессор.

По мнению Сафонова, банки могут начать отказывать даже тем, кто планирует двоих детей из-за будущих рисков. Решение этой задачи ляжет на федеральный бюджет, что потребует значительных дополнительных расходов. Поскольку бюджет на ближайшие годы дефицитный, вероятность того, что правительство сможет взять на себя такие обязательства, крайне низкая.