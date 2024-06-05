«Перегрета до предела». Глава Сбербанка — об экономике России

Греф: экономика РФ перегрета до предела

Фото: РИА «Новости»

Российская экономика сильно перегружена, а основные мощности находятся на предельном для страны уровне. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил во время выступления в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости».

«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — подчеркнул он.

Греф добавил, что в стране растут объемы кредитования, увеличиваются процентные ставки, а также повышаются зарплаты в различных отраслях для привлечения работников.

И если рост цен в обычной ситуации может компенсироваться притоком импорта, то сейчас, учитывая западные санкции против России, конкуренции у импорта нет и цены продолжают расти. По его словам, «мы оказываемся вот в этом замкнутом круге».

Ранее стало известно, что Сбербанк откроет 16 отделений на новых российских территориях до конца июля.

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