Сбербанк откроет в новых регионах России первые отделения
Греф: до конца июля Сбербанк планирует открыть в новых регионах 16 отделений
Сбербанк планирует открыть первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — отметил он.
Греф уточнил, что Сбербанк начал работать в этом направлении в середине 2023 года. Сейчас в зданиях идет ремонт, в течение полутора месяца новые отделения должны открыть, добавил глава банка.
Ранее президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что кредитная организация откроет в июле два новых отделения в Луганске. Также до конца года банк ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.
В 2022 году Промсвязьбанк первым открыл отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.