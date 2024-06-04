Сбербанк откроет в новых регионах России первые отделения

Сбербанк планирует открыть первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления в Совете Федерации .

«Мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — отметил он.

Греф уточнил, что Сбербанк начал работать в этом направлении в середине 2023 года. Сейчас в зданиях идет ремонт, в течение полутора месяца новые отделения должны открыть, добавил глава банка.

Ранее президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что кредитная организация откроет в июле два новых отделения в Луганске. Также до конца года банк ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.

В 2022 году Промсвязьбанк первым открыл отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.