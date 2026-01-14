В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о новой схеме мошенничества дропперов
В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о выявлении новой схемы мошенничества, которую применяют дропперы. Теперь они используют поддельные документы иностранных граждан для совершения незаконных финансовых операций, написала «Парламентская газета».
«По результатам анализа совершенных противоправных деяний установлены факты применения для проведения незаконных финансовых операций — обналичивания, перевода или отмывания средств, полученных преступным путем, — электронных средств платежа, оформленных с использованием персональных данных и поддельных документов третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — процитировала радио Sputnik пресс-службу ведомства.
Напомним, что правительство РФ уже предпринимает шаги для борьбы с кибермошенниками. Второй пакет мер против злоумышленников был внесен в Госдуму 26 декабря 2025 года. Законопроект регулирует порядок взаимодействия операторов связи, банков и госорганов через ГИС «Антифрод», а также меры операторов для дополнительной защиты. Предусмотрена и внесудебная блокировка фишинговых сайтов.