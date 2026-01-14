В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о новой схеме мошенничества дропперов

В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о выявлении новой схемы мошенничества, которую применяют дропперы. Теперь они используют поддельные документы иностранных граждан для совершения незаконных финансовых операций, написала «Парламентская газета» .

«По результатам анализа совершенных противоправных деяний установлены факты применения для проведения незаконных финансовых операций — обналичивания, перевода или отмывания средств, полученных преступным путем, — электронных средств платежа, оформленных с использованием персональных данных и поддельных документов третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — процитировала радио Sputnik пресс-службу ведомства.

Напомним, что правительство РФ уже предпринимает шаги для борьбы с кибермошенниками. Второй пакет мер против злоумышленников был внесен в Госдуму 26 декабря 2025 года. Законопроект регулирует порядок взаимодействия операторов связи, банков и госорганов через ГИС «Антифрод», а также меры операторов для дополнительной защиты. Предусмотрена и внесудебная блокировка фишинговых сайтов.