Пелагея с дочерью сходила на хоккей и показала семейные моменты

Девочка с интересом наблюдала за игрой и, по словам артистки, была настолько увлечена происходящим на льду, что почти не реагировала на комментарии мамы и съемку на телефон.

«Очень серьезно человек болеет, понимаете?» — отметила звезда.

Певица появилась на трибунах в расслабленном образе и заметно радовалась совместному времени с ребенком. Комментируя матч, она рассказала, что болеет за детскую команду «Локомотив» 2015 года и обратила внимание на крупный счет встречи — 16:5.

Кроме хоккея, Пелагея поделилась и другими семейными кадрами. В одном из видео Таисия играет на фортепиано в празднично украшенной комнате. Девочка занимается музыкой, и артистка поддерживает ее интерес к занятиям.

Таисия родилась в браке Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Ради рождения дочери певица в свое время отказалась от участия в одном из сезонов шоу «Голос». Союз артистки и спортсмена распался несколько лет назад. После расставания Телегин, по сообщениям СМИ, редко участвует в жизни дочери, при этом оформлял запрет на ее выезд за границу, из-за чего Таисия однажды не смогла отправиться на отдых.