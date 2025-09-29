Ушел от беременной стриптизерши. Почему Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии

Брак между хоккеистом Иваном Телегином и певицей Пелагеей выглядел очень красивым, но продлился совсем недолго. Несмотря на идиллический фасад, отношения между супругами быстро испортились и привели к грандиозным скандалам и циничной дележке имущества.

Роман начался с обмана

Чувства между хоккеистом и артисткой вспыхнули в 2015 году. Знаменитости познакомились во время ужина в ресторане с общими друзьями и заинтересовались друг другом.

Телегин начал ухаживать за Пелагеей, хотя жил в гражданском браке со стриптизершей Евгенией Ноур, которая к тому же была беременной. В 2016-м танцовщица родила мальчика, которого назвали Марком.

«На протяжении всей беременности все было идеально. Он сидел рядом со мной, думали, как он будет учить сына хоккею», — рассказала Ноур в эфире программы Бориса Корчевникова «Прямой эфир».

Несмотря на рождение сына, хоккеист ушел к Пелагее. У певицы на тот момент не было мужа — она уже, как три года, развелась с режиссером Comedy Club Дмитрием Ефимовичем.

О романе бывшего возлюбленного с фолк-дивой Ноур узнала из прессы. Несмотря на разрыв отношений, Телегин ежемесячно отправляет экс-избраннице 50 тысяч рублей и оплачивает аренду квартиры.