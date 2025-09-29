Ушел от беременной стриптизерши. Почему Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии
Брак между хоккеистом Иваном Телегином и певицей Пелагеей выглядел очень красивым, но продлился совсем недолго. Несмотря на идиллический фасад, отношения между супругами быстро испортились и привели к грандиозным скандалам и циничной дележке имущества.
Роман начался с обмана
Чувства между хоккеистом и артисткой вспыхнули в 2015 году. Знаменитости познакомились во время ужина в ресторане с общими друзьями и заинтересовались друг другом.
Телегин начал ухаживать за Пелагеей, хотя жил в гражданском браке со стриптизершей Евгенией Ноур, которая к тому же была беременной. В 2016-м танцовщица родила мальчика, которого назвали Марком.
«На протяжении всей беременности все было идеально. Он сидел рядом со мной, думали, как он будет учить сына хоккею», — рассказала Ноур в эфире программы Бориса Корчевникова «Прямой эфир».
Несмотря на рождение сына, хоккеист ушел к Пелагее. У певицы на тот момент не было мужа — она уже, как три года, развелась с режиссером Comedy Club Дмитрием Ефимовичем.
О романе бывшего возлюбленного с фолк-дивой Ноур узнала из прессы. Несмотря на разрыв отношений, Телегин ежемесячно отправляет экс-избраннице 50 тысяч рублей и оплачивает аренду квартиры.
Через полгода встреч спортсмен позвал Пелагею замуж. Он подарил девушке кольцо с многокаратным бриллиантом, и та согласилась на узы брака.
Свадьба прошла в 2016 году в Москве, на мероприятии собрались ближайшие родственники. Звезд на торжестве почти не было: исключением стали телеведущая Лера Кудрявцева, хоккеисты Игорь Макаров и Александр Овечкин, актриса Настасья Шубская.
Несмотря на камерность свадьбы, пара не поскупилась на праздник. Одно платье Пелагеи стоило 11,5 тысячи долларов. Медовый месяц супруги проведи на Грецию, где им составили компанию Овечкин и Шубская.
Отношения оказались токсичными
В 2017 году у пары появилась дочь — Таисия. Но скоро лодка любви разбилась о быт, начались проблемы. В 2019 году в прессу просочилась ошеломляющая новость: Пелагея и Телегин живут отдельно. В 2020 году супруги официально расстались, причем бракоразводный процесс оказался долгим и не обошелся без скандалов.
Пара не могла поделить имущество, в том числе роскошные апартаменты в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», машину Bentley и особняк на Новой Риге. В итоге суд отдал квартиру Пелагее, а дом и авто продали с делением денег. Также артистка получила права на алименты в размере четверти дохода Телегина.
Хоккеист пытался обжаловать решение суда, но смог только снизить алименты до шестой части дохода. Через некоторое время он заявил, что подвергался со стороны Пелагеи домашнему насилию.
Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия.
Иван Телегин
Хоккеист
Больше всего экс-супругов беспокоил вопрос общения с дочерью. По словам Телегина, певица препятствовала встречам, в то время как сама артистка обвиняла бывшего спутника в безразличии к ребенку.
В 2024 году Пелагея попыталась вывезти Таисию и мать в Турцию, но хоккеист не позволил этого сделать. В итоге девочку сняли с рейса, о чем певица подробно рассказала в соцсетях.
После громкого развода звездная пара нашла новых избранников. Телегин женился на предпринимательнице Марии Гончар. Пелагея не афиширует подробности личной жизни, но ходят слухи, что ее новой пассией стал победитель шоу «Голос» Александр Волкодав.