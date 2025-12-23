Патрушев объяснил, почему нельзя останавливать рост цен на продукты

Вице-премьер Патрушев: фиксация цен на продукты может привести к дефициту

Государство не станет вводить фиксацию цен на широкий перечень продуктов, опасаясь обратного эффекта в виде падения производства. Об этом газете «Известия» рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он раскритиковал идею ограничения цен на целые линейки товаров. Подобная мера способна спровоцировать дефицит продукции на полках магазинов.

«Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что отсутствие товаров станет закономерным следствием.

В качестве альтернативы Патрушев назвал соглашения регионов с торговыми сетями о стабилизации стоимости. Этот механизм работает с яйцами, мясом, маслом и овощами.

Еще одной действенной мерой он назвал долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом. Такой подход снижает риски ценовых колебаний для всех участников рынка.

