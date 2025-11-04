Параметры федерального бюджета на 2025 год скорректировали

Путин подписал закон об изменениях бюджета на 2025 год

Федеральный бюджет России на 2025 год изменили с учетом снижения доходов до 36,562 триллиона рублей и сохранения расходов на прежнем уровне — в 42,298 триллиона. Закон о необходимых корректировках подписал президент Владимир Путин .

Документ предусматривает повышение дефицита федерального бюджета до 5,736 триллиона рублей. Для его снижения правительство получило право использовать внешние заимствования без участия Фонда национального благосостояния, чьи активы выросли до 13,367 триллиона в национальной валюте.

Сохранившуюся без изменений расходную часть бюджета перераспределили, увеличив ассигнования на реализацию программ льготных ипотек, развитие транспортной системы и оборонно-промышленного комплекса, а также финансирование национальных проектов, поддержку регионов и другие необходимые меры.

Кроме того, из-за изменения прогнозов социально-экономического развития и уточнения работы по программам государственного заимствования, а также программы государственных гарантий в иностранной валюте объем государственного долга увеличится до 38,55 триллиона рублей.

Это уже вторая корректировка федерального бюджета на год. Первая прошла в июне и включала увеличение расходной части до 42,298 миллиарда рублей и сокращение доходов до 38,5 триллиона.

В начале сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство освоило работу с ограниченными финансами и готово создать бюджетную систему, устойчивую к любым санкциям. Министр подчеркнул, что правительство выполнит все взятые на себя социальные обязательства, поэтому простых граждан негативные изменения не коснутся.