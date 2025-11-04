Параметры федерального бюджета на 2025 год скорректировали
Путин подписал закон об изменениях бюджета на 2025 год
Федеральный бюджет России на 2025 год изменили с учетом снижения доходов до 36,562 триллиона рублей и сохранения расходов на прежнем уровне — в 42,298 триллиона. Закон о необходимых корректировках подписал президент Владимир Путин.
Документ предусматривает повышение дефицита федерального бюджета до 5,736 триллиона рублей. Для его снижения правительство получило право использовать внешние заимствования без участия Фонда национального благосостояния, чьи активы выросли до 13,367 триллиона в национальной валюте.
Сохранившуюся без изменений расходную часть бюджета перераспределили, увеличив ассигнования на реализацию программ льготных ипотек, развитие транспортной системы и оборонно-промышленного комплекса, а также финансирование национальных проектов, поддержку регионов и другие необходимые меры.
Кроме того, из-за изменения прогнозов социально-экономического развития и уточнения работы по программам государственного заимствования, а также программы государственных гарантий в иностранной валюте объем государственного долга увеличится до 38,55 триллиона рублей.
Это уже вторая корректировка федерального бюджета на год. Первая прошла в июне и включала увеличение расходной части до 42,298 миллиарда рублей и сокращение доходов до 38,5 триллиона.
В начале сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство освоило работу с ограниченными финансами и готово создать бюджетную систему, устойчивую к любым санкциям. Министр подчеркнул, что правительство выполнит все взятые на себя социальные обязательства, поэтому простых граждан негативные изменения не коснутся.