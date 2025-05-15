Паника на торгах? Индекс Мосбиржи рухнул после новости о переговорах по Украине

Российский рынок акций отреагировал падением на новость о переговорах в Стамбуле

Российский фондовый рынок заметно просел после того, как Кремль объявил состав делегации для переговоров в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованных на сайте Мосбиржи в конце дня 14 мая.

Индекс Мосбиржи уверенно пошел вниз почти сразу после публикации списка российских представителей, которые поедут на встречу в Турцию 15 мая. За несколько десятков минут он потерял около 2% от уровня предыдущего дня.

Если в начале вечера показатель был на отметке выше 2900 пунктов, то ближе к ночи он опустился до 2863 — таких цифр рынок не показывал уже около недели.

Одновременно с этим начали расти фьючерсы на доллар, что говорит о беспокойстве инвесторов насчет курса рубля. По мнению специалистов, реакция рынка напрямую обусловлена составом российской делегации переговорщиков.

Аналитик Кравченко 14 мая, еще до публикации списка, говорил, что позитив последних месяцев на рынке сформировался благодаря ожиданию мирного завершения конфликта на Украине. Если такие надежды не оправдаются, то, по его мнению, вероятна коррекция.

Президент Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной вечером в среду, 14 мая. Российскую группу возглавит помощник российского главы Владимир Мединский, среди ее членов нет ни одного министра.