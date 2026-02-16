Палка о двух концах. Кому осложнят жизнь автоматические налоговые вычеты

Проект об автоматизации механизма начисления налоговых вычетов имеет цель упростить жизнь россиянам, но на практике может спровоцировать ряд проблем. Об этом 360.ru рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.

Она обратила внимание, что сейчас уже есть вычеты в упрощенном порядке, но работают они больше в теории, чем на практике.

«Это очень сложно сделать. Допустим, вычет за лечение загружен в личный кабинет налогоплательщика, но к возврату заявление сформировать нельзя. Если будет возможность автоматического получения вычета, то куда этот вычет будет приходить?» — отметила специалист.

Россияне должны сами решить, на какую именно карту и счет ему нужно вернуть деньги, но при автоматическом вычете этого сделать нельзя.

«Мое мнение, что это не очень хорошая инициатива. Если человеку, допустим, надо показывать какие-то другие вычеты или какие-то другие права и обязательства исполнять через заполнение деклараций, то этот вычет только усложняет жизнь в таких моментах», — добавила эксперт.

Проект также прокомментировал в беседе с 360.ru налоговый юрист Константин Чупырь. Он поддержал идею и предположил, что в список для автоматических налоговых вычетов следует включить медицинские и образовательные услуги.

«Это было бы наиболее удобно, чтобы не заниматься сбором документов. Частенько люди забывают, теряют документы, потом их очень сложно восстановить. Те же самые чеки делаются на термобумаге и выгорают», — подчеркнул специалист.

Он порекомендовал не вводить автоматические вычеты при покупке недвижимости.

«Тут палка о двух концах. Если у человека несколько объектов недвижимости? Он продал, но не хотел бы получать вычет за этот объект, а хотел бы вычет получить за какой-нибудь другой объект», — отметил юрист.

Ранее адвокат Андрей Костин напомнил о возможности оформить налоговый вычет на детей без обращения ФНС. Для этого нужно подать заявление работодателю.