Адвокат Костин рассказал, что стандартные налоговые вычеты на детей можно получить через работодателя

Получить стандартные налоговые вычеты на детей можно без обращения в Федеральную налоговую службу — через работодателя. Об этом сообщил РИА «Новости» налоговый адвокат Андрей Костин. Он подчеркнул, что важно сделать это в том же году, когда были понесены расходы.

«Самый простой способ получить налоговый вычет — оформить его через работодателя в том же году, когда произошли расходы», — привел слова Костин сайт URA.RU.

После подачи заявления работодателю подоходный налог с заработной платы удерживаться не будет, пока не будет использована сумма вычета. Лимиты на 2026 год составляют: на первого ребенка — 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго — 2,8 тысячи, на третьего и последующих — шесть тысяч рублей. Для ребенка-инвалида установлен вычет в размере 12 тысяч рублей.

Также стандартные вычеты положены некоторым категориям взрослых: инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, которые сдали нормативы ГТО или прошли диспансеризацию в этом же году.

Однако через работодателя нельзя оформить социальный вычет на благотворительность, пожертвования и инвестиционные вычеты. Также нельзя заявить вычет через работодателей, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения, если для вычета нужно предварительное подтверждение из налоговой инспекции.

Для социальных, имущественных и инвестиционных вычетов действует упрощенный порядок. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС формируется предзаполненное заявление, если у налоговой есть данные о расходах на лечение, обучение, спорт или долгосрочные накопления.

В остальных случаях необходимо подать декларацию 3-НДФЛ — онлайн через личный кабинет или на бумаге в инспекцию ФНС или МФЦ. К декларации прикладывают подтверждающие расходы документы. Адвокат напомнил, что оформить вычет по декларации можно только после окончания года, в котором были расходы. Срок камеральной проверки — до трех месяцев со дня подачи декларации.