Ozon впервые в истории получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами. Об этом маркетплейс сообщил в пресс-релизе .

За второй квартал 2025 года прибыль составила 359 миллионов рублей. Этого удалось достичь за счет выросшей за прошедший год выручки и рекордной EBITDA.

Компания планирует, что оборот вырастет примерно на 40% по сравнению с показателями прошлого года. Выросла также выручка e-com бизнеса.

Ранее маркетплейс подписал соглашение с Росмолодежью, которое позволит совместно развивать молодежное предпринимательство в России. Эксперты компании будут обучать бизнесменов до 22 лет вести дела в интернете. По словам представителя Ozon, доля молодых продавцов за прошедшие пять лет выросла впятеро.