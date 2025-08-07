Ozon впервые в истории получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами. Об этом маркетплейс сообщил в пресс-релизе.
За второй квартал 2025 года прибыль составила 359 миллионов рублей. Этого удалось достичь за счет выросшей за прошедший год выручки и рекордной EBITDA.
Компания планирует, что оборот вырастет примерно на 40% по сравнению с показателями прошлого года. Выросла также выручка e-com бизнеса.
Ранее маркетплейс подписал соглашение с Росмолодежью, которое позволит совместно развивать молодежное предпринимательство в России. Эксперты компании будут обучать бизнесменов до 22 лет вести дела в интернете. По словам представителя Ozon, доля молодых продавцов за прошедшие пять лет выросла впятеро.
