Ozon и Росмолодежь займутся развитием молодежного предпринимательства в России

На полях Петербургского международного экономического форума вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие молодежного предпринимательства в России. Об этом сообщила пресс-служба Ozon.

Совместно организации станут проводить образовательные проекты для молодых предпринимателей. Эксперты маркетплейса будут обучать их ведению бизнеса в онлайне.

«Только на Ozon доля продавцов в возрасте до 22 лет с 2020 до 2024 года выросла в пять раз. Мы продолжим поддерживать молодежь в профессиональном развитии — это важно для нашей отрасли и для всей страны», — сказал Ким.

Это уже не первый совместный проект Ozon и Росмолодежи. В начале июня стартовал конкурс ждя юных предпринимателей «20 до 20», участники которого могут выиграть консультации от профессионалов рынка, информационную поддержку и дополнительное продвижение бренда.

По словам Гурова, вместе с партнерами появляется возможность помочь большему числу ребят и дать им инструменты для реализации.

«В России восемь миллионов молодых предпринимателей — это ИП, самозанятые и юрлица. Наша общая задача — помочь каждому развиваться и вдохновлять тех, кто только задумывается о своем деле», — подчеркнул он.

Ozon также выступил партнером премии «Молодой предприниматель России», участвовать в которой могут бизнесмены от 16 до 35 лет. Победителей выберут в конце осени.