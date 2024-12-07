Отказ в приеме у россиян долларов старого образца объяснили в МЭР

Отказ в приеме долларов старого образца у россиян за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, явление носит общемировой характер. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Проблема с приемом за рубежом долларов старого образца есть, но такая ситуация по всему миру, дело не в россиянах. Также и в России некоторые банки не принимают купюры старого образца. С точки зрения долгосрочных денег банки таким образом страхуются, чтобы иметь свежие купюры, и такая тенденция во всем мире», — сказал он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в октябре сообщил, что по всему миру наблюдаются массовые проблемы с обменом американских долларов в обменных пунктах или банках. Поэтому российских туристов предупреждают о ситуации заранее.