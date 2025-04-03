Отдельные тарифы на электроэнергию для майнеров могут ввести в России

Федеральная антимонопольная служба России предлагает стимулировать перенос майнинга в регионы с избытком электроэнергии. При этом рассматривается возможность выделения майнеров в отдельную ценовую категорию потребителей электроэнергии, рассказал в интервью ТАСС замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

По его мнению, вопрос с нелегальным майнингом успешно решают благодаря применению дифференцированных тарифов. Легальные майнеры, работающие в рамках закона, представляют собой надежных и выгодных клиентов для энергетической отрасли, поскольку они обеспечивают стабильное потребление энергии.

«Оптимальным решением является перенос майнинга в энергопрофицитные районы не запретами, а экономическими стимулами. Действующее регулирование не всегда позволяет это сделать. Для этого возможно введение дополнительной четвертой ценовой категории потребителей», — сказал замглавы ФАС.

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, сказал он.

По словам Магазинова, сейчас власти рассматривают возможность изменения тарифов на электроэнергию для майнеров. Однако пока что вопрос находится на стадии обсуждения и конкретных решений нет.

Он отметил, что в регионах с избытком электроэнергии тарифы должны быть привлекательными для потенциальных участников рынка. В то же время в районах с риском дефицита электроэнергии необходимо проработать вопрос специального ценообразования. В таких случаях могут быть применены повышающие коэффициенты в тарифах как в оптовом, так и в электросетевом сегменте.

В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года. Перечень городов еще может расшириться.