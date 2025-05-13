Остаются наедине с бедой. Открытие счетов детям без согласия родителей хотят запретить

В Госдуме предложили запретить детям открывать счета в банках без согласия родителей, чтобы снизить число мошенничеств. Для чего нужна такая мера, рассказал 360.ru доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский.

Он напомнил, что еще в 2021 году Центробанк рекомендовал кредитным организациям запрашивать такое согласие, но банки зачастую не следуют этому совету, поэтому и предложили ужесточить систему.

По мнению преподавателя, дети зачастую еще не обладают достаточной финансовой грамотностью и часто делают ошибки, за которые потом приходится тяжело расплачиваться — например, берут кредиты или соглашаются стать дропперами.

«Родители будут правовое просвещение проводить, беседы с детьми, как правильно распоряжаться, как пользоваться карточками… А не так, что ребенок остается один на один с банком, а потом один на один сам с собой и со злоумышленниками, которые используют их денежные средства и персональные данные», — заявил Семеновский.

Ранее правительство предложило уголовно наказывать дропперов. Согласно законопроекту, им будет грозить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей и лишение свободы на срок до шести лет.