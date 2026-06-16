Особняк начала XX века выставили на продажу в Москве за 685 миллионов рублей

Дом начала XX века в Большом Овчинниковском переулке в центре Москвы выставили на продажу за 685 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито» .

За эти деньги покупатель получит три этажа и подвальное помещение. Общая площадь дома — 723,4 квадратного метра, в нем девять комнат.

«Особняк можно использовать как для создания личной резиденции для проживания, так и для представительства компании в формате hоmе offiсе», — сообщает продавец.

Ранее сын умершего в 2019 году рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний выставил на продажу принадлежавшую отцу семикомнатную квартиру на улице Казакова. Объект оценили в 90 миллионов рублей. Вдова музыканта выступает против продажи жилья, но Антоний утверждает, что ему такая квартира не по карману.