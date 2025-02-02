Ошибка в документах заставила кредитора подарить уральцу 2 млн рублей

В Свердловской области из-за ошибки менеджера при оформлении договора кредитная организация TradFi подарила клиенту два миллиона рублей. Мужчина вернет восемь миллионов рублей вместо 10, сообщил Telegram-канал Mash .

Предпринимателю потребовались деньги на развитие бизнеса. Он обратился в кредитную организацию за займом на 10 миллионов рублей. Менеджер допустил ошибку в тексте договора — вместо 20% годовых указал «-20%». Из-за этого формально TradFi должен получить не всю сумму с процентами, а только восемь миллионов рублей.

Юристы заявили, что договор он не противоречит закону. Расторгнуть его можно только если заемщик согласится, а он против. Вина за убыток в два миллиона рублей легла на сотрудника кредитной организации.

Ранее основатель SharesPro Денис Астафьев объяснил, почему не стоит досрочно погашать кредит. По его словам, при нынешних ставках выгодней покрывать его процентами по вкладу.