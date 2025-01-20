Россиянам объяснили, почему лучше не спешить с досрочным погашением кредита

Инвестор Астафьев посоветовал гасить кредиты за счет процентов по вкладам

Фото: РИА «Новости»

Россиянам лучше не спешить досрочно погашать кредиты, ведь заемщикам теперь выгоднее оплачивать их за счет процентов по вкладам. Об этом заявил основатель SharesPro Денис Астафьев в беседе с «Газетой.ru».

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов», — сказал он.

По словам инвестора, если у клиента возникнут финансовые трудности, он имеет право договориться с банком и получить отсрочку платежей сроком до полугода.

«Если у вас в принципе есть свободные средства, направляйте их на досрочное погашение кредитов с самыми высокими ставками», — объяснил эксперт.

Он привел в пример кредит на один миллион рублей, который взяли в 2022 году под 14,89% годовых. Платеж по нему составлял 23 634 рублей каждый месяц, к 2025 году осталось выплатить 600 тысяч рублей.

Ставки по вкладам сейчас — до 22,5% годовых. Проценты от вклада на 600 тысяч составят 135 тысяч рублей. Это покроет часть ежегодных кредитных выплат, при этом основной депозит не затронет.

Ранее в ЦБ назвали бессмысленными вбросы о заморозке вкладов россиян якобы для финансирования экономики. В банке объяснили, что эти деньги и так уже работают в экономике.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте