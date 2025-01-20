Россиянам объяснили, почему лучше не спешить с досрочным погашением кредита

Инвестор Астафьев посоветовал гасить кредиты за счет процентов по вкладам

Россиянам лучше не спешить досрочно погашать кредиты, ведь заемщикам теперь выгоднее оплачивать их за счет процентов по вкладам. Об этом заявил основатель SharesPro Денис Астафьев в беседе с «Газетой.ru» .

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов», — сказал он.

По словам инвестора, если у клиента возникнут финансовые трудности, он имеет право договориться с банком и получить отсрочку платежей сроком до полугода.

«Если у вас в принципе есть свободные средства, направляйте их на досрочное погашение кредитов с самыми высокими ставками», — объяснил эксперт.

Он привел в пример кредит на один миллион рублей, который взяли в 2022 году под 14,89% годовых. Платеж по нему составлял 23 634 рублей каждый месяц, к 2025 году осталось выплатить 600 тысяч рублей.

Ставки по вкладам сейчас — до 22,5% годовых. Проценты от вклада на 600 тысяч составят 135 тысяч рублей. Это покроет часть ежегодных кредитных выплат, при этом основной депозит не затронет.

Ранее в ЦБ назвали бессмысленными вбросы о заморозке вкладов россиян якобы для финансирования экономики. В банке объяснили, что эти деньги и так уже работают в экономике.