Орловского бизнесмена обвинили в попытке обанкротить крупнейший завод в регионе

Бизнесмена из Орла Александра Казаченко обвинили в попытке фиктивно обанкротить один из крупнейших заводов в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ОАО «Промцеолит» является ключевым производителем сорбента и другой продукции из цеолита. В мае 2021 года собственником предприятия стал Казаченко. Он разорвал отношения с московским ООО ЦТР, который был дистрибьютором с 2013 года. Компании не выплатили агентское вознаграждение, начался суд.

Спустя три года оказалось, что завод задолжал московской фирме 90 миллионов рублей, но Казаченко их не вернул. Наоборот, он вывел с предприятия десятки миллионов рублей, чтобы разорить завод, отметили журналисты.

«Деньги, вероятно, идут прямиком в карман. Сам бизнесмен строит из себя жертву. В этом ему, судя по всему, также помогают орловские МВД и прокуратура», — написали авторы поста.

Владелец ЦТР заявил о намерении решить конфликт мирным и законным путем. У орловского завода хорошие перспективы, а предпосылки для банкротства отсутствуют.

В июле российская дочерняя компания платежной системы American Express — кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» — подала заявление о ликвидации. Убыток фирмы за 2023 год составил 90,65 миллиона рублей.