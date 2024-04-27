Организацию обращения криптовалют предложили запретить в России | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 09:55 Организацию обращения криптовалют предложили запретить в России Депутаты Госдумы предложили запретить обращение криптовалют в России Unsplash

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Группа депутатов ГД внесла поправки в новую редакцию законопроекта, регулирующего майнинг в России. Они предложили с 1 сентября запретить организацию обращения цифровой валюты. Об этом написал «Коммерсант».

Исключением из этого правила может стать обращение криптовалют с участием Центробанка. Обращением цифровой валюты предложили считать переход валюты от одного владельца к другому, если хотя бы один из них является российским юридическим или физическим лицом и находится в стране в течение 183 дней с момента сделки. Кроме того, запрет предлагается распространить на переход цифровой валюты от одного лица к другому с помощью отечественной информационной инфраструктуры.

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Сам законопроект внесли на рассмотрение ГД в ноябре 2022 года. Весной 2024 года профильный комитет нижней палаты парламента предложил его авторам обновить редакцию документа. Сейчас в России запрещены расчеты в криптовалюте, но нет запрета на обращение. В стране также может появиться реестр майнеров криптовалюты.