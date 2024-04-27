Реестр майнеров предложили создать в России | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 07:47 Реестр майнеров предложили создать в России Депутат Горелкин: в Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют РИА «Новости»

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В Госдуму повторно внесли законопроект о майнинге криптовалют. Его авторы предложили создать реестр майнеров и обязать их отчитываться перед государством, сообщил в своем Telegram-канале зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин.

«Концепция документа останется прежней: ввести в законодательство новые дефиниции, позволяющие снять правовую неопределенность в отношениях майнеров и государства», — заявил он.

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Депутат уточнил, что в России предложили создать реестр майнеров — отечественных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым разрешат заниматься майнингом. Физлица смогут добывать криптовалюту без внесения в этот список при условии, что не потратят больше установленного лимита электроэнергии. Вести перечень поручат уполномоченному правительством органу.

Майнеров обяжут отчитываться о получении цифровой валюты и адресах-идентификаторах. Антон Горелкин заявил, что государство введет контроль за тем, чтобы криптовалюту не использовали для отмывания доходов и финансирования терроризма.

Минфин в 2022 году поддержал законопроект о легализации майнинга. Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков усомнился в том, что удастся проконтролировать перевод криптовалюты в рубли.