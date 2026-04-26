Орешкин назвал ситуацию в российской экономике непростой

На экономическую ситуацию в России влияют дефицит ресурсов и нехватка кадров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию», — сказал он.

При этом Орешкин подчеркнул, что отрицательный эффект не связан с ограничениями в работе интернета. По его словам, существуют другие факторы, играющие большую роль.

Замглавы администрации президента также предупредил о глобальной демографической катастрофе. Он отметил, что доля старшего поколения среди населения Земли увеличивается на фоне снижающегося числа трудоспособных людей.