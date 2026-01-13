Онлайн-сервисы прекратят списание денег с карт россиян без согласия с 1 марта

Закон об отмене права онлайн-сервисов об автоматическом списании средств с банковских карт россиян без согласия вступит в силу с 1 марта 2026 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал 360.ru, какие изменения произойдут в работе сервисов.

Он пояснил, что мера направлена на ликвидацию ловушки бесплатного пробного периода, которые предлагают различные платформы.

Депутат пояснил, что для регистрации на любой площадке необходимо ввести данные банковской карты, с которой после окончания бесплатного использования начинаются списания, потому что клиент забыл отписаться.

«Теперь механика сервисов такая: если клиент подписался на бесплатный период, то автоматического списания средств у него не произойдет без согласия. Сервис обязан повторно обратиться к клиенту и предложить ему платную подписку», — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что это также предотвратит случаи, когда стоимость подписки за время бесплатного использования могла увеличиться.

Кроме того, закон обязал онлайн-сервисы упростить отмену подписки. Необходимая кнопка должна находиться на главной странице или в ближайшем доступе.

В случае, если клиент меняет банковскую карту, к которой привязаны подписки на онлайн-сервисы, подписку отменят автоматически.

«Раньше сервисы начисляли деньги фактически в долг и могли обращаться в суд для взыскания. Закон лишил их такого права: если карта заблокирована по любым причинам, то клиента обязаны отключить», — добавил Свинцов.

Депутат обратил внимание, что следить за выполнением закона станут ФАС и Роскомнадзор. По его словам, законопроект обсудили с участниками рынка цифровых услуг и против никто из них не выступил.

В апреле прошлого года опрос сайта KP.RU показал, что только 9% россиян готовы платить за развлекательный контент в играх, приложениях и онлайн-сервисах. Подавляющее большинство призналось, что ищет возможность бесплатного доступа к сериалам, фильмам, играм и книгам.