KP.RU: лишь 9% россиян всегда платят за развлекательные подписки

Специалисты наблюдают рост популярности платных подписок на различные сервисы. KP.RU провел опрос среди жителей России, чтобы узнать, сколько людей готовы платить за развлекательный контент.

Выяснилось, что только 9% опрошенных всегда оплачивают подписки в приложениях, играх и других онлайн-сервисах. Указанные респонденты подчеркнули важность соблюдения авторских прав на книги, музыку, фильмы и т. д.

Еще 56% участников предпочитают находить контент бесплатно. Кроме того, 33% россиян сначала ищут бесплатный доступ и только потом, если не получается, оформляют платную подписку.

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