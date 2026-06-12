Он стал богаче Бельгии. Раскрылось имя первого триллионера в истории

Американский предприниматель Илон Маск официально признан первым в истории человечества долларовым триллионером. Об этом сообщило агентство Reuters .

Основным драйвером беспрецедентного роста благосостояния предпринимателя стало первичное публичное размещение ценных бумаг предприятия SpaceX. Компании удалось привлечь рекордные 75 миллиардов долларов от сторонних инвесторов.

После открытия официальных торгов 12 июня личные активы бизнесмена должны преодолеть отметку в 1,1 триллиона доллара. Его доля только в SpaceX теперь оценивается примерно в 866 миллиардов, общие накопления Маска до этого составляли всего лишь 780 миллиардов.

Масштаб состояния предпринимателя выглядит колоссальным на фоне его ближайших соперников по рейтингу и даже целых государств. Финансовое состояние Маска теперь превышает годовой валовой внутренний продукт (ВВП) многих экономически развитых стран мира: Тайваня, Бельгии, Швеции, Норвегии, Австрии.

Ранее стало известно, что Маск может пойти на слияние SpaseX и Tesla.