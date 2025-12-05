Ограничения на перевод средств за рубеж для россиян отменят с 8 декабря

Банк России с 8 декабря отменяет ограничения для россиян и граждан дружественных стран на перевод иностранной валюты за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке объяснили такое решение стабилизацией валютного рынка. При этом ограничения для граждан недружественных стран, кроме инвесторов в российский финансовый рынок, сохранятся минимум до 7 июня следующего года.

Ранее в пресс-службе Центробанка назвали основу для решений по ключевой ставке. Регулятор рассказал, что использует для этого прогноз развития экономики, в котором учитываются многочисленные внутренние и внешние условия.