Официальный курс доллара упал ниже 97 рублей впервые с октября

Центробанк впервые с октября опустил курс доллара ниже 97 рублей, а евро — ниже 101. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара на пятницу, 7 февраля, составит 96,91 рубля, евро — 100,67. Таким образом, американская валюта подешевела более чем на рубль за сутки, а европейская — на два с четвертью.

Курс юаня на пятницу составил 13,05 рубля против 13,24 на четверг.

В январе эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер не исключал, что одной из причин укрепления рубля стал приход к власти в США Дональда Трампа. По мнению специалиста, российская валюта после всплеска в начале января стала возвращаться к адекватным фундаментальным значениям.