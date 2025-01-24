Эксперт по инвестициям Зельцер сообщил, что Трамп повлиял на укрепление рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с РИАМО рассказал, что российская валюта возвращается к адекватным фундаментальным значениям.

Курсы иностранных валют с начала 2025 года находятся в минусе: юань опустился до 13,5, доллар — ниже 100, евро находится у отметки 103,3.

«О сильном тренде говорить рано, скорее, это стабилизация рубля после локальной встряски начала января и возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям», — процитировало радио Sputnik эксперта.

Зельцер также отметил, что одним из факторов укрепления российской валюты стал приход к власти в США Дональда Трампа.