Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года
ЦБ установил курс доллара ниже 85 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара 18 марта на уровне 84,3059 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Ниже 85 рублей американская валюта не опускалась с 6 августа 2024 года. При этом евро упал до 90,844 рубля впервые с февраля 2025 года.
Внебиржевой курс доллара днем 18 марта опустился ниже 83 рублей. К 17:02 по московскому времени американская валюта упала на 2,52 рубля — до 82,87 рубля.
Финансист Михаил Беляев ранее рекомендовал не рассчитывать на укрепление рубля по отношению к доллару даже после снятия санкций. По словам эксперта, курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики в государстве. Краткосрочные факторы, такие как санкции или цены на нефть, особой роли не играют.