Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года

Центробанк установил официальный курс доллара 18 марта на уровне 84,3059 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора .

Ниже 85 рублей американская валюта не опускалась с 6 августа 2024 года. При этом евро упал до 90,844 рубля впервые с февраля 2025 года.

Внебиржевой курс доллара днем 18 марта опустился ниже 83 рублей. К 17:02 по московскому времени американская валюта упала на 2,52 рубля — до 82,87 рубля.

Финансист Михаил Беляев ранее рекомендовал не рассчитывать на укрепление рубля по отношению к доллару даже после снятия санкций. По словам эксперта, курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики в государстве. Краткосрочные факторы, такие как санкции или цены на нефть, особой роли не играют.