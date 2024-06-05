Одна из крупнейших компаний по выбиванию долгов в России сменит владельца

Одна из крупнейших коллекторских компаний России готовится к смене собственника. О ситуации в ЭОС сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Компанией владеет немецкая EOS Group, но теперь она готовится выйти из бизнеса. По данным журналистов, владелец ведет переговоры как минимум с четырьмя потенциальными покупателями. Журналисты издания обратились за подтверждением в саму компанию.

«Мы с пониманием относимся к появлению на рынке информации такого рода. ЭОС — очень привлекательный актив. Но детально будем комментировать только факты. Будем рады дать свои комментарии, когда факты появятся», — сказал гендиректор ЭОС Антон Дмитраков.

Компания занимается коллекторской деятельностью: выкупает у банков проблемные и долги и самостоятельно их взыскивает. На конец 2023 года ее активы составили 17,1 миллиарда рублей. За последние два года они выросли на 71%.

По словам экспертов, опрошенных РБК, решение о продаже российского бизнеса может быть связано с невозможностью выкупать долги у подсанкционных банков.

В мае этого года Госдума приняла закон, согласно которому наймодатели жилых помещений не смогут уступать долги по ЖКХ коллекторам.