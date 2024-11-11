«Один из лучших моментов». Россиянам рассказали, когда лучше покупать бриллианты

Сейчас самое время покупать бриллианты, ведь их стоимость достигла многолетнего минимума. Об этом 360.ru заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Он отметил, что на текущий момент рынок находится в нижней точке спроса. Однако производители станут постепенно снижать объемы предложения, и со временем запасы начнут снижаться, что приведет к росту цен на драгоценности.

«Понимаете, это циклическая отрасль. Есть определенная цикличность: рост добычи, затем рост предложения и снижение спроса. Дальше, соответственно, происходит некая фаза остывания. Потом спрос опять восстанавливается, и цены начинают подрастать. Если кто-то задумался о том, чтобы купить себе бриллианты, то, наверное, это один из лучших моментов», — отметил Кабаков.

Эксперт также обратил внимание на то, большая часть драгоценных камней из России везется на огранку в Индию. Это, в том числе, позволяет поставлять отечественные бриллианты на европейский и другие рынки.

Издание «Ведомости» сообщило со ссылкой на данные компании Rapapor о том, что стоимость бриллиантов на мировом рынке достигла многолетних минимумов. Основной причиной эксперты называют избыток запасов драгоценных камней в Индии.

Ранее аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу ожерелье из 500 бриллиантов. Оно могло принадлежать французской королеве Марии-Антуанетте.