Reuters: ожерелье, связанное со свержением французской королевы Марии-Антуанетты, выставили на торги

Таинственное ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты, выставили на торги. Об этом сообщил Reuters.
Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат. Предварительная стоимость экземпляра — 2,29 миллиона долларов (свыше 223 миллионов рублей). Однако аукционный дом Sotheby’s рассчитывает на более выгодную сделку, добавил сайт «Аргументы и факты».
Вероятно, камни из колье использовались в ожерелье, которое привело к падению Марии-Антуанетты, заявила глава отдела продажи ювелирных изделий Sotheby’s Джессика Уиндем.
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