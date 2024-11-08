Reuters: ожерелье, связанное со свержением французской королевы Марии-Антуанетты, выставили на торги

Таинственное ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты, выставили на торги. Об этом сообщил Reuters .

Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат. Предварительная стоимость экземпляра — 2,29 миллиона долларов (свыше 223 миллионов рублей). Однако аукционный дом Sotheby’s рассчитывает на более выгодную сделку, добавил сайт «Аргументы и факты».

Вероятно, камни из колье использовались в ожерелье, которое привело к падению Марии-Антуанетты, заявила глава отдела продажи ювелирных изделий Sotheby’s Джессика Уиндем.