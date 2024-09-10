Очередное повышение зарплат коснется 2 млн россиян

Доцент Иванова-Швец: с 1 октября повысится зарплата у двух миллионов бюджетников

В октябре зарплата двух миллионов бюджетников повысится на 5,1%. Правительство выделило на это 359 миллиардов рублей, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм» .

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено статьей 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — объяснила она.

Повышение зарплат бюджетников, напомнила Иванова-Швец, власти заложили в бюджет на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы. На 5,1% вырастут зарплаты россиян, работающих на государство или организации, финансируемые из федерального бюджета. Собеседница агентства уточнила, что увеличатся оклады сотрудников вузов и школ, науки, медицины.

В общей сложности индексация коснется двух миллионов человек. Иванова-Швец сообщила, что только в 2024 году на эти цели кабмин выделил 359 миллиардов рублей.

В начале года в России на 18,5% повысился МРОТ, сообщил RT. Он составил 19 242 рубля.