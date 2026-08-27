ГОСТ для детского маникюра вступит в силу 1 декабря 2026 года

Новый ГОСТ установит правила оказания салонных услуг детям от года до 14 лет. Маникюр и педикюр будут проводить без режущих процедур, сообщает RT .

ГОСТ Р 72521-2026 начнет действовать 1 декабря 2026 года. Он регулирует детские стрижки, окрашивание, маникюр, макияж, пирсинг и СПА-процедуры. Эксперт по сертификации Алексей Тюльпин уточнил, что соблюдать требования обязаны только салоны, которые заявляют о работе по стандарту.

Для ногтей документ предусматривает уход за руками и стопами, маникюр и педикюр без режущих процедур. Наращивание и гель-лак в перечень услуг не вошли. По словам Тюльпина, такой подход снижает риск повреждений, раздражений и реакций на косметику.

Детям разрешат стрижки, укладки, временное тонирование без аммиака и окислителей, аквагрим, временные татуировки и прокол мочек ушей. Химическая завивка, кератин, осветление, постоянное окрашивание, перманентный макияж и косметологические процедуры не входят в стандарт. Салон должен получить письменное согласие с данными об аллергии ребенка, а детей до десяти лет обслуживать в присутствии родителя или законного представителя.