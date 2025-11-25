Объем выдачи потребкредитов рухнул почти в два раза

За первые 10 месяцев 2025 года объем выданных потребительских кредитов снизился на 48,1%, по сравнению с тем же периодом 2024-го. Всего за этот период было предоставлено 16 миллионов кредитов на общую сумму 2,53 миллиарда рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Скоринг бюро».

По данным бюро кредитных историй, средние суммы потребительских кредитов выросли на 6%, по сравнению с 2024 годом. В октябре 2025-го они достигли 160,4 тысячи рублей. Средний срок выдачи таких кредитов увеличился на 0,1%, составив 26,4 месяца.

За первые 10 месяцев 2025 года объем автокредитов упал на 33,9%, по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего выдано 951,8 тысяч кредитов на сумму 1,289 триллиона рублей. Средний размер автокредита вырос на 9,5% и достиг 1,499 тысячи рублей. Средний срок кредитования составил 68,3 месяца, что на 1,8% меньше, чем в октябре 2024 года.

За 10 месяцев 2025 года заметно снизился объем выдачи кредитных карт — на 51,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего было выпущено 10,9 миллиона карт на общую сумму 1 118 миллиардов рублей. Средний лимит по кредиткам уменьшился на 24%, достигнув в октябре 2025 года 85,5 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали способ быстро проверить наличие мошеннических кредитов. Это можно сделать с помощью проверки кредитной истории, рассказал адвокат Дмитрий Пашин. Он напомнил, что необходимая информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Чтобы проверить ее, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй через портал «Госуслуги» или официальный сайт ЦБ.