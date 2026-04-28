Объем рынка социальной коммерции в России может достичь 1,5 триллиона рублей

Объем рынка социальной коммерции в России может достичь 1,4–1,5 триллиона рублей к 2027 году. Такой прогноз представила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) на Российском интернет-форуме.

Речь идет о сегменте short-video commerce — продажах через короткие видео, клипы и другие форматы контента с возможностью мгновенной покупки. По оценке аналитиков, в оптимистичном сценарии этот рынок займет до 10–12% всего российского e-commerce.

В базовом сценарии объем сегмента вырастет до 380–400 миллиардов рублей к 2027 году за счет развития инфраструктуры соцкоммерции, партнерских программ и перераспределения рекламных бюджетов в пользу контентных продаж. Консервативный сценарий предполагает рост до 140–160 миллиардов рублей.

В РАЭК отмечают, что рынок развивается на фоне общего роста интернет-торговли. По итогам 2025 года объем онлайн-продаж в России составил 14,2–14,9 триллиона рублей, а число заказов достигло 8,3 миллиарда.

Эксперты также фиксируют рост интереса к товарному контенту. Совместный проект VK и Ozon за полгода набрал более семи миллиардов просмотров публикаций с товарами, а конверсия из просмотра в заказ увеличилась в 5,7 раза.

По мнению аналитиков, короткие видео становятся удобным способом быстро оценить товар, увидеть его в использовании и сократить путь от просмотра до покупки до нескольких секунд.

Гендиректор РАЭК Дмитрий Гуляев отметил, что потенциал рынка в 1,5 триллиона рублей реален, если платформы продолжат объединять контент и покупки, а бизнес получит понятную отдачу от инвестиций.

Активность жителей столичного региона на маркетплейсах за последний год возросла в среднем на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, опираясь на обезличенные данные пользователей домашнего интернета за первый квартал 2026 и 2025 годов.