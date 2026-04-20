Москвичи стали на 63% активнее делать покупки на маркетплейсах

Активность жителей столичного региона на маркетплейсах за последний год возросла в среднем на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, опираясь на обезличенные данные пользователей домашнего интернета за первый квартал 2026 и 2025 годов.

Наибольший прирост трафика с домашних устройств аналитики зафиксировали на площадках Ozon и Lamoda — соответственно 92% и 73%.

Однако на некоторые сайты спрос, наоборот, упал — например, «Мегамаркетом» стали пользоваться на 13%, «Яндекс.Маркетом» — на 14%, а AliExpress — на 40% меньше.

Как и год назад, чаще всего жители столицы покупали товары на Ozon — его доля составила 55%, на 8% больше, чем в прошлом году. На втором месте Wildberries с 38% (-2 процентных пункта), на третьем «Авито» с 5% (-4 процентных пункта). Оставшиеся 2% приходятся на другие онлайн-площадки.