Новый инструмент Мосбиржи: что известно о фьючерсе на ставку ЦБ

Московская биржа готовится запустить торги новым финансовым инструментом — фьючерсом, базовым активом которого станет ключевая ставка Банка России. Об этом сообщило РБК со ссылкой на управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимира Крекотеня.

По его словам, новый продукт будет доступен и для неквалифицированных инвесторов, но только после прохождения специального тестирования.

Основной задачей нововведения станет повышение интереса клиентов к процентным деривативам. Новый фьючерс привяжут к датам заседаний по изменению ключевой ставки ЦБ.

Сейчас специалисты биржи обсуждают с участниками рынка детали, связанные с параметрами и условиями контракта. Однако точные сроки запуска представитель площадки пока не назвал.

Ранее Мосбиржа вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи.