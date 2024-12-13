Московская биржа готовится запустить торги новым финансовым инструментом — фьючерсом, базовым активом которого станет ключевая ставка Банка России. Об этом сообщило РБК со ссылкой на управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимира Крекотеня.
По его словам, новый продукт будет доступен и для неквалифицированных инвесторов, но только после прохождения специального тестирования.
Основной задачей нововведения станет повышение интереса клиентов к процентным деривативам. Новый фьючерс привяжут к датам заседаний по изменению ключевой ставки ЦБ.
Сейчас специалисты биржи обсуждают с участниками рынка детали, связанные с параметрами и условиями контракта. Однако точные сроки запуска представитель площадки пока не назвал.
Ранее Мосбиржа вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи.
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Новый инструмент Мосбиржи: что известно о фьючерсе на ставку ЦБ
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