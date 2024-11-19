Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа с 16:18 приостановила торги на срочном рынке. Об этом свидетельствуют данные сайта .

Позже стало известно, что торги возобновили с 16:50. Причина приостановки работы неизвестна.

На срочном рынке торгуются фьючерсы и опционы.

В октябре Мосбиржа объявила о выходе из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), объяснив это тем, что ее нахождение под санкциями помешает развитию предприятия, которое ее представители назвали партнерским.