Кино, ястребы и теракт: история аэропорта Домодедово от основания до аукциона

Аэропорт Домодедово.
Аэропорт Домодедово.

Домодедово выставили на продажу. Когда-то его задумывали как технический аэродром, но скоро стало понятно — Москве необходима еще одна воздушная гавань. За время своей работы аэропорт получил уникальный международный сертификат, снялся в трех десятках фильмов, стал базой для ястребов-тетеревятников, а также пережил теракт.

История аэропорта Домодедово

Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова начинал свою карьеру, как говорится, с низов. Его начали строить в 1955 году на юго-востоке Московской области как объект № 306. Новый аэродром предназначался для грузовых и почтовых перевозок самолетами Ту-104 и Ил-18. Открытие состоялось 7 апреля 1962 года. Однако скоро стало понятно, что пора расширяться.

Первый пассажирский рейс стартовал в марте 1964-го, борт летел из Москвы в Свердловск, нынешний Екатеринбург. По случайности его первым пассажиром оказалась женщина с грудным ребенком. Это посчитали хорошим знаком для аэропорта, который, по сути, тоже был еще «в пеленках». Чуть больше года спустя начались регулярные пассажирские перелеты.

Аэропорт Домодедово, 1964 год.
Аэропорт Домодедово, 1964 год.

Домодедово стал хабом для полетов в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию, обслуживал маршруты в Поволжье и на Урал. Зимой 1960 года самолет «Аэрофлота» Ил-18 выполнил первый технический беспосадочный рейс Москва — Каир. За семь с лишним часов пилотам удалось преодолеть более четырех тысяч километров.

В 1968-м в Домодедове создали службу бортпроводников, а спустя 10 лет учредили производственное объединение гражданской авиации. Уже после развала СССР аэропорт приватизировала компания «Ист Лайн» миллиардера Дмитрия Каменщикова, который владел воздушной гаванью до недавнего времени.

Аэропорт Домодедово.
Аэропорт Домодедово.

В советский период аэропорт использовали исключительно для внутренних рейсов, но в 1992 году ему дали статус международного. Сейчас там задействованы самые современные технологии, есть прямой выход к скоростному поезду «Аэроэкспресс», бесплатная аренда детских колясок. Каждое объявление для пассажиров звучит на русском, английском и национальном языке направления прилета или вылета.

В Домодедове действует программа «Тайный клиент» для проверки качества обслуживания и чистоты. Открыты православная часовня Архангела Михаила, мечеть «Сафар» и синагога. В 2019-м аэропорту присвоили имя великого русского ученого Михаила Ломоносова.

Пассажиры «Аэроэкспресса» в международном аэропорту Домодедово.
Пассажиры «Аэроэкспресса» в международном аэропорту Домодедово.

ВВП Домодедова

Аэропорт Домодедово имеет две взлетно-посадочных полосы. Первая, длиной три с половиной тысячи метров, была официально введена в эксплуатацию в 1964-м и впоследствии дважды реконструировалась — в 1976 и 2007 годах. Вторую, протяженностью 3794 метра, достроили в 1968-м. Ей потребовалась реконструкция лишь однажды — в 1981 году.

В аэропорту могут одновременно находиться 143 воздушных судна различных типов. Обе «взлетки» имеют Сертификат соответствия стандартам высшей категории ICAO — IIIА, то есть высшую категорию по классификации Международной организации гражданской авиации.

Были планы построить к 2040 году дополнительно еще шесть взлетно-посадочных полос, чтобы превратить Домодедово в крупный пересадочный узел для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Земли, запланированные под проект, расположены вне населенных пунктов и свободны от застройки.

Диспетчерский пункт аэропорта Домодедово, 1977 год.
Диспетчерский пункт аэропорта Домодедово, 1977 год.

Звезда кино

Аэропорт Домодедово около 30 раз засветился в кино. В числе прочих в его фильмографии такие картины, как «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной, главная новогодняя история «Ирония судьбы, или С легким паром», замечательный фильм для детей «Приключения желтого чемоданчика», комедия «Мимино» и музыкальная мелодрама «Женщина, которая поет».

Там же снимали фильм-катастрофу «Экипаж» (не путать с недавней жуткой подделкой!). Киношники работали ночами почти месяц, им помогали около сотни специалистов аэродрома. Несколько десятков сотрудников снялись в массовке. При этом Домодедово не прекращал основную работу: принимал и выпускал самолеты, обслуживал пассажиров.

В XXI веке аэропорт можно увидеть в криминальном сериале Next, фильмах бесконечной серии «Елки», сериале «Содержанки». Кстати, бытует байка, что Домодедово снимался также в картине Стивена Спилберга «Терминал», но это ложь: американцы выстроили у себя специальный ангар, имитирующий аэропорт, в котором происходят события с героем Тома Хэнкса.

Регистрация на рейсы в аэропорту Домодедово.
Регистрация на рейсы в аэропорту Домодедово.

Безопасность в Домодедове

Трудно назвать, какой только контрабанды не находили сотрудники Домодедова в чемоданах, карманах и даже носках пассажиров. За время существования аэропорта были изъяты ювелирные изделия на миллионы рублей, дорогие драгоценные камни, брендовые украшения, наркотики и радиоактивные вещества.

Столу находок тоже есть чем похвастать. Люди теряли и забывали гитары, коробки с мхом, бубен, стетоскопы, шахматы, строительную кирку, книгу «Эрмитаж», 25-килограммовый мешок риса, балалайку, разобранный шкаф весом в 50 килограммов, 25 коробок с комплектующими для кафе KFC.

В Домодедове работает собственная служба орнитологов для борьбы со стаями птиц на аэродроме. Специалисты запускают ловчих патрульных — ястребов-тетеревятников. Благодаря им соблюдается безопасность полетов и не нарушается природный баланс. Также используют многочисленные чучела-отпугиватели, установки биоакустики и другие приспособления.

Ястреб-тетеревятник.
Ястреб-тетеревятник.

Теракт в Домодедове

Днем 24 января 2011 года в зале международных отлетов аэропорта Магомед Евлоев привел в действие самодельное взрывное устройство. Бомбу «пояса смертника» начинили обрезками арматуры и шариками. Погибло 37 человек — 29 россиян, а также граждане Великобритании, Германии, Австрии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Ранения получили 117 человек.

Организаторами теракта выступили уже находящийся в федеральном розыске Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев и боевик Берг-Хаж Мусаев по кличке Амир Хамзат — именно он лично готовил Евлоева. Всех их ликвидировали в Стамбуле в сентябре 2011 года. Террорист Доку Умаров неоднократно утверждал, что лично приказал устроить взрыв. Его убили в 2013-м.

После трагедии уволили начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО Андрея Алексеева, начальника линейного отдела внутренних дел в аэропорту Домодедово и двоих его заместителей, а также четверых чиновников Минтранса. Пострадавшим и родным погибших выплатили компенсации.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер возлагает цветы на месте теракта в аэропорту Домодедово, 10 апреля 2011 года.
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер возлагает цветы на месте теракта в аэропорту Домодедово, 10 апреля 2011 года.

Судьба аэропорта Домодедово

Росимущество в мае 2005 года заявило о незаконности приватизации Домодедова и потребовало вернуть аэровокзальный комплекс в собственность государства. Дело рассматривали три года и наконец Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск.

Однако через девять месяцев президиум Высшего арбитражного суда вернул право собственности кипрской компании Hacienda Investments Ltd из структуры «Ист Лайн».

Зимой 2025-го Генпрокуратура заморозила все доли компании, управляющей аэропортом. Выяснилось, что ее бенефициары — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — получили иностранные гражданства, то есть, согласно российскому законодательству, не имели права распоряжаться активами стратегического предприятия. К тому же они выводили многомиллионную прибыль за границу.

Домодедово было решено продать с аукциона 20 января 2026 года. Начальная цена — более 132 миллиардов рублей, шаг — 1% от этой суммы. Однако в установленную дату событие не состоялось: претендент был только один и его не допустили к торгам. Кто будет новым хозяином воздушной гавани, покажет время.

