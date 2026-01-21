21 января 2026 16:08 Кино, ястребы и теракт: история аэропорта Домодедово от основания до аукциона 0 0 0 Фото: Аэропорт Домодедово. Пелагия Тихонова / РИА «Новости» Транспорт

Домодедово выставили на продажу. Когда-то его задумывали как технический аэродром, но скоро стало понятно — Москве необходима еще одна воздушная гавань. За время своей работы аэропорт получил уникальный международный сертификат, снялся в трех десятках фильмов, стал базой для ястребов-тетеревятников, а также пережил теракт.

История аэропорта Домодедово Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова начинал свою карьеру, как говорится, с низов. Его начали строить в 1955 году на юго-востоке Московской области как объект № 306. Новый аэродром предназначался для грузовых и почтовых перевозок самолетами Ту-104 и Ил-18. Открытие состоялось 7 апреля 1962 года. Однако скоро стало понятно, что пора расширяться. Первый пассажирский рейс стартовал в марте 1964-го, борт летел из Москвы в Свердловск, нынешний Екатеринбург. По случайности его первым пассажиром оказалась женщина с грудным ребенком. Это посчитали хорошим знаком для аэропорта, который, по сути, тоже был еще «в пеленках». Чуть больше года спустя начались регулярные пассажирские перелеты.

Фото: Аэропорт Домодедово, 1964 год. Лев Поликашин / РИА «Новости»

Домодедово стал хабом для полетов в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию, обслуживал маршруты в Поволжье и на Урал. Зимой 1960 года самолет «Аэрофлота» Ил-18 выполнил первый технический беспосадочный рейс Москва — Каир. За семь с лишним часов пилотам удалось преодолеть более четырех тысяч километров. В 1968-м в Домодедове создали службу бортпроводников, а спустя 10 лет учредили производственное объединение гражданской авиации. Уже после развала СССР аэропорт приватизировала компания «Ист Лайн» миллиардера Дмитрия Каменщикова, который владел воздушной гаванью до недавнего времени.

Фото: Аэропорт Домодедово. Sobolev Artyom / www.globallookpress.com

В советский период аэропорт использовали исключительно для внутренних рейсов, но в 1992 году ему дали статус международного. Сейчас там задействованы самые современные технологии, есть прямой выход к скоростному поезду «Аэроэкспресс», бесплатная аренда детских колясок. Каждое объявление для пассажиров звучит на русском, английском и национальном языке направления прилета или вылета. В Домодедове действует программа «Тайный клиент» для проверки качества обслуживания и чистоты. Открыты православная часовня Архангела Михаила, мечеть «Сафар» и синагога. В 2019-м аэропорту присвоили имя великого русского ученого Михаила Ломоносова.

Фото: Пассажиры «Аэроэкспресса» в международном аэропорту Домодедово. Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

ВВП Домодедова Аэропорт Домодедово имеет две взлетно-посадочных полосы. Первая, длиной три с половиной тысячи метров, была официально введена в эксплуатацию в 1964-м и впоследствии дважды реконструировалась — в 1976 и 2007 годах. Вторую, протяженностью 3794 метра, достроили в 1968-м. Ей потребовалась реконструкция лишь однажды — в 1981 году. В аэропорту могут одновременно находиться 143 воздушных судна различных типов. Обе «взлетки» имеют Сертификат соответствия стандартам высшей категории ICAO — IIIА, то есть высшую категорию по классификации Международной организации гражданской авиации. Были планы построить к 2040 году дополнительно еще шесть взлетно-посадочных полос, чтобы превратить Домодедово в крупный пересадочный узел для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Земли, запланированные под проект, расположены вне населенных пунктов и свободны от застройки.

Фото: Диспетчерский пункт аэропорта Домодедово, 1977 год. С. Соловьев / РИА «Новости»

Звезда кино Аэропорт Домодедово около 30 раз засветился в кино. В числе прочих в его фильмографии такие картины, как «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной, главная новогодняя история «Ирония судьбы, или С легким паром», замечательный фильм для детей «Приключения желтого чемоданчика», комедия «Мимино» и музыкальная мелодрама «Женщина, которая поет». Там же снимали фильм-катастрофу «Экипаж» (не путать с недавней жуткой подделкой!). Киношники работали ночами почти месяц, им помогали около сотни специалистов аэродрома. Несколько десятков сотрудников снялись в массовке. При этом Домодедово не прекращал основную работу: принимал и выпускал самолеты, обслуживал пассажиров. В XXI веке аэропорт можно увидеть в криминальном сериале Next, фильмах бесконечной серии «Елки», сериале «Содержанки». Кстати, бытует байка, что Домодедово снимался также в картине Стивена Спилберга «Терминал», но это ложь: американцы выстроили у себя специальный ангар, имитирующий аэропорт, в котором происходят события с героем Тома Хэнкса.

Фото: Регистрация на рейсы в аэропорту Домодедово. Petrov Sergey / www.globallookpress.com

Безопасность в Домодедове Трудно назвать, какой только контрабанды не находили сотрудники Домодедова в чемоданах, карманах и даже носках пассажиров. За время существования аэропорта были изъяты ювелирные изделия на миллионы рублей, дорогие драгоценные камни, брендовые украшения, наркотики и радиоактивные вещества. Столу находок тоже есть чем похвастать. Люди теряли и забывали гитары, коробки с мхом, бубен, стетоскопы, шахматы, строительную кирку, книгу «Эрмитаж», 25-килограммовый мешок риса, балалайку, разобранный шкаф весом в 50 килограммов, 25 коробок с комплектующими для кафе KFC. В Домодедове работает собственная служба орнитологов для борьбы со стаями птиц на аэродроме. Специалисты запускают ловчих патрульных — ястребов-тетеревятников. Благодаря им соблюдается безопасность полетов и не нарушается природный баланс. Также используют многочисленные чучела-отпугиватели, установки биоакустики и другие приспособления.

Фото: Ястреб-тетеревятник. Malcolm Schuyl/FLPA / www.globallookpress.com

Теракт в Домодедове Днем 24 января 2011 года в зале международных отлетов аэропорта Магомед Евлоев привел в действие самодельное взрывное устройство. Бомбу «пояса смертника» начинили обрезками арматуры и шариками. Погибло 37 человек — 29 россиян, а также граждане Великобритании, Германии, Австрии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Ранения получили 117 человек. Организаторами теракта выступили уже находящийся в федеральном розыске Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев и боевик Берг-Хаж Мусаев по кличке Амир Хамзат — именно он лично готовил Евлоева. Всех их ликвидировали в Стамбуле в сентябре 2011 года. Террорист Доку Умаров неоднократно утверждал, что лично приказал устроить взрыв. Его убили в 2013-м. После трагедии уволили начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО Андрея Алексеева, начальника линейного отдела внутренних дел в аэропорту Домодедово и двоих его заместителей, а также четверых чиновников Минтранса. Пострадавшим и родным погибших выплатили компенсации.

Фото: Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер возлагает цветы на месте теракта в аэропорту Домодедово, 10 апреля 2011 года. Peter Kneffel / www.globallookpress.com

Судьба аэропорта Домодедово Росимущество в мае 2005 года заявило о незаконности приватизации Домодедова и потребовало вернуть аэровокзальный комплекс в собственность государства. Дело рассматривали три года и наконец Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск. Однако через девять месяцев президиум Высшего арбитражного суда вернул право собственности кипрской компании Hacienda Investments Ltd из структуры «Ист Лайн». Зимой 2025-го Генпрокуратура заморозила все доли компании, управляющей аэропортом. Выяснилось, что ее бенефициары — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — получили иностранные гражданства, то есть, согласно российскому законодательству, не имели права распоряжаться активами стратегического предприятия. К тому же они выводили многомиллионную прибыль за границу. Домодедово было решено продать с аукциона 20 января 2026 года. Начальная цена — более 132 миллиардов рублей, шаг — 1% от этой суммы. Однако в установленную дату событие не состоялось: претендент был только один и его не допустили к торгам. Кто будет новым хозяином воздушной гавани, покажет время.