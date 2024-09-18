KP.RU: в России в обращении больше 18 трлн наличных рублей

В сфере розничных платежей за товары и услуги наблюдается тенденция к уменьшению роли наличных денег, что создает ощущение их предстоящего исчезновения. Однако, по словам представителей пресс-службы Банка России, это не соответствует действительности, отметил сайт KP.RU .

В настоящее время в обращении находится более 18 триллионов рублей наличными, подтверждая, что банкноты и монеты по-прежнему имеют спрос.

Эту ситуацию также иллюстрируют результаты социологического опроса, проведенного Центробанком. Всего 6% россиян полностью отказались от использования наличных, в то время как 7% респондентов отметили, что предпочитают расплачиваться исключительно наличными деньгами.

Это может быть связано как с принципиальными убеждениями, так и с привычкой. Отмечается, что каждый третий опрошенный признался в том, что хранит часть своих сбережений непосредственно дома.