Новые 100 рублей появились в России

Центробанк с 10 июля ввел в обращение в России модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Купюру посвятили Центральному федеральному округу. Оформление лицевой стороны и защитный комплекс образца 2026 года соответствуют банкноте 100 рублей выпуска 2022 года.

На оборотной стороне обновленной банкноты размещено изображение карты ЦФО по аналогии с оформлением уже вышедших в обращение банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей образца 2025 года.

В ЦБ подчеркнули, что новая банкнота 100 рублей является средством наличного платежа наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему по нарицательной стоимости.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина пообещала не навязывать россиянам цифровой рубль.