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    Новак заявил, что цены на горючее на АЗС крупных компаний меняются в пределах инфляции

    Новак: цена на топливо на АЗС крупных компаний меняется в пределах инфляции

    Oleg Spiridonov/Business Online
    Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/www.globallookpress.com

    На автозаправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний цены растут на уровне инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС.

    «Интегрированные компании, они выполняют социальную функцию, и цены растут на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.

    Ранее Новак в кулуарах ВЭФ заявил, что ситуация с бензином в стране улучшается. Он подчеркнул, что правительство постоянно отслеживает ситуацию в регионах.

    По его словам, позитивной динамике поспособствовали дополнительные поставки от нефтеперерабатывающих заводов. Рынок продолжают выравнивать за счет роста импорта и производства.