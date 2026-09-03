Новак заявил, что цены на горючее на АЗС крупных компаний меняются в пределах инфляции
Новак: цена на топливо на АЗС крупных компаний меняется в пределах инфляции
На автозаправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний цены растут на уровне инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС.
«Интегрированные компании, они выполняют социальную функцию, и цены растут на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.
Ранее Новак в кулуарах ВЭФ заявил, что ситуация с бензином в стране улучшается. Он подчеркнул, что правительство постоянно отслеживает ситуацию в регионах.
По его словам, позитивной динамике поспособствовали дополнительные поставки от нефтеперерабатывающих заводов. Рынок продолжают выравнивать за счет роста импорта и производства.