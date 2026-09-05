Новак рассказал, куда пойдет нефть проекта «Восток ойл»

Новак: нефть «Восток ойла» пойдет как на Запад, так и в АТР

Нефть проекта «Восток ойл» будут экспортировать как в западные страны, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил вице-премьер Александр Новак на церемонии ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новак подчеркнул, что проект открывает новые направления и перспективы для топливно-энергетического комплекса России, поспособствует развитию Северного морского пути. Он подчеркнул важность «Восток ойл» для экономики в целом и энергетической безопасности страны.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе нефтепровода к новому терминалу «Бухта Север» на «Восток Ойл». Он поздравил «Роснефть» с реализацией важного этапа проекта.