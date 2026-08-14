Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в 11 регионов

Поручение о дополнительных мерах по наполнению топливом заправок в 11 регионах дал вице-премьер Александр Новак профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

О напряженной ситуации с поставками топлива в отдельные субъекты объявил представитель Министерства энергетики. Он пояснил, что с дефицитом столкнулись отдельные автозаправочные станции.

Участники совещания отдельно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Хакасии, Забайкальского края, Приморского и Красноярского краев.

Новак по итогам встречи поручил принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов, где наблюдается дефицит, а также потребовал держать под контролем цены на горючее для работников сельского хозяйства.

В минувший понедельник, 10 августа, правительство освободило перевозящие топливо машины от проверок по соблюдению веса и габаритов до конца года. Меру распространили на автомобильный, городской наземный электрический транспорт и машины, использующиеся в дорожном хозяйстве.