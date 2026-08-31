Новак поручил ФАС и Минэнерго усилить контроль за ценами на независимых АЗС
Зампред правительства России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе и Минэнерго дополнительно отслеживать динамику цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. Отчет о заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов опубликовала пресс-служба кабмина.
«Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций», — отметили в документе.
Исполнять заключенные договоренности будут совместно с регионами.
Ранее российским производителям дизельного горючего продлили запрет на экспорт до 30 сентября. Авиационный керосин нельзя вывозить до 30 ноября, остальные виды топлива — до 31 января 2027 года.